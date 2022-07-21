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09:48 21 Июля 2022 201 Комментарии
Обстріл Харкова: окупанти вдарили з РСЗВ по житлових кварталах
Вранці 21 липня російські війська обстріляли Харків, у місцях прильотів здіймаються стовпи диму.
Про це повідомили місцеві Telegram-канали та жителі у пабликах та соцмережах.
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Також обстріл підтвердив голова Харківської ОВА Олег Синегубов. Він закликав громадян перебувати у укриттях.
За попередньою інформацією, окупанти обстрілюють місто з РСЗВ «Ураган» и “Град”.
Люди говорять про прильоти на Салтівці та Немишлі.
Також про обстріл повідомив мер міста Ігор Терехов.
“Триває обстріл одного з найгустонаселеніших районів міста. Залишайтесь у укриттях!” – написав він.
Також Терехов зазначив, що є поранені. За його словами, окупанти влучили в одну з медустанов Харкова.
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