Обстріл Харкова: окупанти вдарили з РСЗВ по житлових кварталах

Вранці 21 липня російські війська обстріляли Харків, у місцях прильотів здіймаються стовпи диму.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали та жителі у пабликах та соцмережах.

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Також обстріл підтвердив голова Харківської ОВА Олег Синегубов. Він закликав громадян перебувати у укриттях.

За попередньою інформацією, окупанти обстрілюють місто з РСЗВ «Ураган» и “Град”.

Люди говорять про прильоти на Салтівці та Немишлі.

Також про обстріл повідомив мер міста Ігор Терехов.

“Триває обстріл одного з найгустонаселеніших районів міста. Залишайтесь у укриттях!” – написав він.

Також Терехов зазначив, що є поранені. За його словами, окупанти влучили в одну з медустанов Харкова.