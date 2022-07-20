Зеленський звільнив Демченка з посади першого заступника секретаря РНБО

Президент України Володимир Зеленський звільнив Руслана Демченка з посади першого заступника секретаря РНБО.

Демченко працював в РНБО з часів Януковича



Відповідний указ, датований 25 липня, опублікували на сайті офісу президента.

«Звільнити Демченка Руслана Михайловича з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України», – йдеться в указі №528/2022.

Демченко працював при Януковичі, лобіював так звані «Харківські угоди» у 2010, які продовжили термін перебування російського флоту в Криму.

Він також не підтримав Революцію гідності.

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