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Главная » Україна » Політика
12:37 25 Июля 2022 Просмотров 23   КомментариевКомментарии

Зеленський звільнив Демченка з посади першого заступника секретаря РНБО

Президент України Володимир Зеленський звільнив Руслана Демченка з посади першого заступника секретаря РНБО.

Демченко працював в РНБО з часів Януковича

Відповідний указ, датований 25 липня, опублікували на сайті офісу президента.

«Звільнити Демченка Руслана Михайловича з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України», – йдеться в указі №528/2022.

Демченко працював при Януковичі, лобіював так звані «Харківські угоди» у 2010, які продовжили термін перебування російського флоту в Криму.

Він також не підтримав Революцію гідності.

Тэги: снбо, рнбо
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