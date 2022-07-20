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12:37 25 Июля 2022 23 Комментарии
Зеленський звільнив Демченка з посади першого заступника секретаря РНБО
Президент України Володимир Зеленський звільнив Руслана Демченка з посади першого заступника секретаря РНБО.
Демченко працював в РНБО з часів Януковича
Відповідний указ, датований 25 липня, опублікували на сайті офісу президента.
«Звільнити Демченка Руслана Михайловича з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України», – йдеться в указі №528/2022.
Демченко працював при Януковичі, лобіював так звані «Харківські угоди» у 2010, які продовжили термін перебування російського флоту в Криму.
Він також не підтримав Революцію гідності.
Тэги: снбо, рнбо
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