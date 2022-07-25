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08:10 26 Июля 2022 Просмотров 12   КомментариевКомментарии

Росіяни вже думають, як виходити з Херсона, – експерт

Російські війська в окупованому Херсоні навряд чи зможуть вийти на лівий берег Дніпра разом із технікою через аварійний стан Антонівського мосту, тому замислюються про шляхи евакуації.

Росіяни можуть виходити з Херсона малими групами

Таку думку в ефірі Апостроф TV висловив експерт з питань національної безпеки Іван Варченко.

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На його думку, окупантам  доведеться кидати важку техніку, інакше шансів вийти не буде, оскільки через Антонівський міст танк не пройде, і не факт, що пройде БТР чи БМП.

“Навіть якщо вони спробують прокласти там якісь альтернативні речі, наприклад, шматки понтонної переправи, і спробують через неї проскочити на цьому мосту чи ще з якимись бетонними конструкціями, це не означає, що міст не знаходиться під аварійною загрозою. Не означає, що все це не може впасти разом із танками та бронетехнікою вниз у наш глибокий Дніпро”, – пояснив експерт.

Він також додав, що цю ситуацію розуміють і російські військові, тож шукають шляхи її вирішення. Зокрема вони можуть спробувати переходити на лівий берег Дніпра маленькими групами.

«Тому я розумію, що це може бути хороша та успішна українська операція з тим, що ми захопимо зараз достатню кількість військовополонених, які не мають можливості просто фізично піти з української землі. Тому я також припускаю, що вони вже зараз подумують, як маленькими угрупованнями намагатися виходити на лівий берег Дніпра, таким чином забезпечуючи собі ще якесь виживання протягом нетривалого часу», – резюмував Варченко.

Тэги: херсон
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