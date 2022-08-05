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16:45 07 Августа 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Ізраїль і Палестина домовилися про перемир’я: подробиці

Ізраїль і палестинські бойовики погодилися дотримуватися перемир’я в секторі Газа з вечора неділі, як це було запропоновано Каїром.

Перемир'я почнеться о 20:00 у неділю

Про це повідомило Reuters.

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Джерело в єгипетських службах безпеки повідомило, що Ізраїль погодився на пропозицію про перемир’я, тоді як палестинський чиновник, знайомий з посередницькими зусиллями Єгипту, сказав, що воно набуде чинності о 20:00 за Київом.

Тэги: Израиль, сектор газа, Ізраїль
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