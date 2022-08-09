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19:14 09 Августа 2022 290 Комментарии
«Бавовна» у Криму на російському аеродромі: мережа вибухнула мемами
Серія вибухів на військовому аеродромі під Новофедорівкою в окупованому Криму викликала бурхливу реакцію українців у соцмережах.
Це вже реально
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Користувачі жартують з приводу «хлопков» та «бавовни», недбалості під час куріння та реакції офіційних російських чиновників на інцидент.
А Міноборони Україну елегантно потролило росіян, згадавши і куріння, і бавовну, і можливу візитку Яроша.
Тэги: Крим
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