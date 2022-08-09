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Главная » Україна » Суспільство
19:14 09 Августа 2022 Просмотров 290   КомментариевКомментарии

«Бавовна» у Криму на російському аеродромі: мережа вибухнула мемами

Серія вибухів на військовому аеродромі під Новофедорівкою в окупованому Криму викликала бурхливу реакцію українців у соцмережах.

Це вже реально

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Користувачі жартують з приводу «хлопков» та «бавовни», недбалості під час куріння та реакції офіційних російських чиновників на інцидент.

А Міноборони Україну елегантно потролило росіян, згадавши і куріння, і бавовну, і можливу візитку Яроша.

Офіційна реакція Міноборони Украиїни

Офіційна реакція Міноборони Украиїни

Прильотів в Росії не побачили - ясно чому

Прильотів в Росії не побачили - ясно чому

В мережі вже багато жартів щодо кримської нерухомості

В мережі вже багато жартів щодо кримської нерухомості

Встановлено, як ураїнці завдали удару по аеродрому

Встановлено, як ураїнці завдали удару по аеродрому

Вівці й бавовна

Вівці й бавовна

Знов бавовна

Знов бавовна

І ще трішечки бавовни

І ще трішечки бавовни

Оце важкий вибір

Оце важкий вибір

Тэги: Крим
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