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Главная » Україна » Суспільство
07:06 19 Августа 2022 Просмотров 53   КомментариевКомментарии

Окупанти зосередили наступи на трьох напрямках: ЗСУ тримають оборону

Російські окупанти зосередили наступальні дії на Слов’янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках, але успіху не мають.

Українські захисники дають відсіч ворогу

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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На Слов’янському напрямку ворог намагався вести штурмові дії на напрямках Барабашівка – Карнаухівка, Сулигівка – Дібрівне, Сулигівка – Нова Дмитрівка.

На Бахмутському напрямку противник вів наступальні бої у напрямках Спірне – Виїмка, Стряпівка – Соледар, Володимирівка – Соледар, Клинове – Бахмут, Вершина – Кодема. На зазначених напрямках підрозділи противника успіху не мали та відійшли.

Тривають бої на напрямку Покровське – Бахмутське.

На Авдіївському напрямку окупанти пішли у наступ в напрямку Лозове – Первомайське, бойові дії тривають.

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