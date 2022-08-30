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Главная » Україна » Інциденти
11:29 30 Августа 2022 Просмотров 12   КомментариевКомментарии

Детективи НАБУ проводять обшуки в кабінеті секретаря Запорізької міськради Куртєва і його заступника.

Прямо зараз детективи НАБУ проводять обшуки в кабінет секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва та його заступника Анатолія Васюка.

В кабінеті Куртєва триває обшук

Про це повідомив депутат міськради Михайло Прасол.

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“Прийшов час відповідати за завищені в 300% бюджетні закупівлі медицини та харчів!” — зазначив Прасол.

Згодом обшуки підтвердив і сам Куртєв.

Нагадаємо, саме Михайло Прасол у литопаді 2021 року став новим позаштатним радником тимчасового мера Запоріжжя.

Наразі офіційної інформації пока немає.

Тэги: Запорожье, Запоріжжя
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