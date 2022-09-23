НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Політика
13:21 28 Сентября 2022 Просмотров 10   КомментариевКомментарии

Завдання зі звільнення всієї території “ДНР” зберігається, – Пєсков

У Кремлі заявили, що завдання щодо “звільнення всієї території “ДНР” у межах 2014 року” зберігається.

Пєсков прокоментував наслідки "референдумів"

Про це повідомило ТАСС із посиланням на прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова.

Так він прокоментував можливість продовження “спецоперації” після “референдумів” на Донбасі.

«Як мінімум те, що я вам можу сказати з абсолютною точністю: ви знаєте, що не вся територія “Донецької Народної Республіки” ще звільнена. Ми говоримо про територію, яка знаходиться в межах 2014 року. Тому як мінімум потрібно звільнити всю територію “Донецької Народної Республіки Республіки», – сказав він у відповідь на запитання, чи можна після включення до складу Росії нових регіонів говорити про виконання цілей «СВО».

При цьому Пєсков не знає, чи планується оголошувати на територіях, де пройшов “референдум”, контртерористичну операцію.

«Мені невідомо про це. У будь-якому випадку це може бути лише рішення верховного головнокомандувача та президента країни», – сказав він.

Також прессекретар Путіна додав, що російський бюджет «витримає» входження нових регіонів до складу країни, але має бути “серйозна робота на перспективу”.

Тэги: Дмитрий Песков, Дмитро Пєсков
Loading...

Новости по теме

ТОР
23.09.2022 13:13
Все буде оперативно: у Кремлі розповіли про кроки після “референдумів”
ТОР
22.09.2022 16:00
У Кремлі відмовилися назвати війною «спецоперацію» навіть після початку мобілізації
ТОР
20.09.2022 12:32
У Кремлі не бачать дипломатичного виходу з війни
blog comments powered by Disqus
Ядерна зброя найефективніша, коли не застосовується, – генерал Ходжес щодо погроз Путіна

14:42  Світ

СБУ повідомила про підозри Балицькому, Сальдо, Стремоусову та ще 13 організаторам “референдумів”

14:30  Україна

У Білорусі розпочалися навчання на стратегічному військовому аеродромі

14:21  Світ

Что должно быть в хорошем онлайн-казино?

14:11  Світ

«Вкрай необачно»: ветеран відповів «слузі народу» Войцехівському на згадування розвідників

13:42  Україна

Посольство США в РФ закликало своїх громадян негайно покинути країну

13:29  Світ

Завдання зі звільнення всієї території “ДНР” зберігається, – Пєсков

13:21  Україна

Українські війська до середини наступного року будуть у Криму – генерал Бен Ходжес

12:24  Україна

Майбутня прем’єрка Італії Мелоні пообіцяла підтримати Україну

12:04  Світ

Першокурсників військово-морської академії з Санкт-Петербургу попередили про відправку на війну: батьки в шоці

10:56  Світ

США посилили розвідку після ядерних загроз Путіна: але ознаки можуть з’явитися надто пізно

10:37  Світ

Кільце навколо Лимана стискається: ЗСУ взяли під вогневий контроль останній шлях постачання окупантів

08:45  Україна

Україна отримає від Німеччини у жовтні новітню систему ППО IRIS-T: її ще немає на озброєнні Бундесверу

08:13  Україна

Росія кинула на фронт мобілізованих без підготовки та зеків

07:18  Україна

ЗСУ знищили ворожі системи ППО та РЕБ та завдали ударів по скупченню ворога

07:05  Україна

Російські літаки вдарили по Одеській, Миколаївській та Дніпропетровській областях: всі ракети збили

06:04  Україна

США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні на понад $1 млрд

05:51  Світ

Кільце навколо Лимана стискається: ЗСУ взяли під вогневий контроль останній шлях постачання окупантів

08:45 Україна

Епоха енергетичного домінування Росії закінчується: у Гданську відкрили газопровід Baltic Pipe

17:29 Світ

Уряд Болгарії закликав своїх громадян терміново покинути Росію

12:48 Світ

Аварії на «Північних потоках» у Росії назвали можливою диверсією

10:54 Світ

Російське відомство терміново закуповує йодид калію у величезній кількості

08:35 Світ

Українські бійці ССО показали феєричне полювання на ворога із засідки на Донбасі

08:10 Україна

Окупанти атакували Одесу дронами-камікадзе: всі три знищено

07:18 Україна

В день народження Порошенку пригадали «зраду», вулицю Московську і торгівлю цукерками в Білорусі

21:58 Україна

В Україні ліквідовано начальника ракетних військ 35-ї армії ЗС РФ

20:08 Світ

На Луганщині ЗСУ розбили ешелон з мобілізованими росіянами

18:00 Україна

У Махачкалі жорсткі сутички протестувальників із силовиками: на вулицях з’являються барикади

17:42 Світ