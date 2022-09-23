Завдання зі звільнення всієї території “ДНР” зберігається, – Пєсков

У Кремлі заявили, що завдання щодо “звільнення всієї території “ДНР” у межах 2014 року” зберігається.

Пєсков прокоментував наслідки "референдумів"



Про це повідомило ТАСС із посиланням на прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова.

Так він прокоментував можливість продовження “спецоперації” після “референдумів” на Донбасі.

«Як мінімум те, що я вам можу сказати з абсолютною точністю: ви знаєте, що не вся територія “Донецької Народної Республіки” ще звільнена. Ми говоримо про територію, яка знаходиться в межах 2014 року. Тому як мінімум потрібно звільнити всю територію “Донецької Народної Республіки Республіки», – сказав він у відповідь на запитання, чи можна після включення до складу Росії нових регіонів говорити про виконання цілей «СВО».

При цьому Пєсков не знає, чи планується оголошувати на територіях, де пройшов “референдум”, контртерористичну операцію.

«Мені невідомо про це. У будь-якому випадку це може бути лише рішення верховного головнокомандувача та президента країни», – сказав він.

Також прессекретар Путіна додав, що російський бюджет «витримає» входження нових регіонів до складу країни, але має бути “серйозна робота на перспективу”.

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