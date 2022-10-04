ЗСУ відтісняють найкращі російські частини на сході та на півдні – ISW

Українська армія розширює зону контролю і на північному сході, на напрямках до Кремінної та Сватового, а також у Херсонській області.

Українскі захисники відтисняють ворога на сході та підні



Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

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Американські аналітики особливо зазначають, що в цих регіонах українцям протистоять частини, які раніше вважалися одними з найкращих у російській армії.

«Російські угруповання в Херсонській області та на Лиманському фронті великою мірою складалися з частин, які до війни вважалися одними з найкращих конвенційних бойових частин Росії», – сказано у зведенні ISW.

Йдеться про 144-ю гвардійську мотострілецьку дивізію у випадку з Лиманом і про 76-ю гвардійську повітряно-десантну дивізію у випадку з Херсонською областю.

За даними експертів, українці розширюють зони контролю на схід від Куп’янська, Борової, Лимана, наближаючись до міст Кремінна та Сватового та дороги, що їх пов’язує.

Підтверджують аналітики ISW й інформацію про прорив українців на півночі Херсонської області.

«Успіхи українців у Херсонській області б’ють по і без того вже нестабільному російському інформаційному простору. Чиновники російських окупаційних адміністрацій дедалі більше звинувачують розвідку НАТО в тому, що вона розкриває слабкості російської оборони в Херсонській області, і закликають російські сили готуватися до вуличних боїв та будувати нові лінії оборони», – зазначили у звіті ISW.