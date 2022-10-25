Президент Німеччини Штайнмаєр зранку раптом приїхав до Києва

Раніше, 19 жовтня, Штайнмаєр скасував свій візит до Києва через міркування безпеки

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр прибув в Україну вперше з початку повномасштабної російської агресії.

Про це повідомляє видання Spiegel.

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Штайнмаєр приїхав поїздом до Києва. Про візит заздалегідь не оголошувалося, що для поїздок західних офіційних осіб до української столиці з початку війни є типовим.

Увечері 25 жовтня Штайнмаєр зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським.

Очікується, що лідери звернуться до німецьких міст та муніципалітетів із закликом укласти нові партнерські відносини з українськими муніципалітетами у найкоротші терміни та «допомогти пережити людям зиму».

19 жовтня повідомлялося, що Штайнмаєр скасував раніше запланований візит до Києва з міркувань безпеки.

Штайнмайєр має складні стосунки з президентом Володимиром Зеленським, в Україні багато хто вважав його проросійським політиком, і кілька місяців тому йому навіть дали зрозуміти, що в Києві його бачити не бажають.