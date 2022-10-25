Президент Німеччини Штайнмаєр зранку раптом приїхав до Києва

Президент Німеччини Штайнмаєр зранку раптом приїхав до Києва

Раніше, 19 жовтня, Штайнмаєр скасував свій візит до Києва через міркування безпеки

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр прибув в Україну вперше з початку повномасштабної російської агресії.

Про це повідомляє видання Spiegel.

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Штайнмаєр приїхав поїздом до Києва. Про візит заздалегідь не оголошувалося, що для поїздок західних офіційних осіб до української столиці з початку війни є типовим.

Увечері 25 жовтня Штайнмаєр зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським.

Очікується, що лідери звернуться до німецьких міст та муніципалітетів із закликом укласти нові партнерські відносини з українськими муніципалітетами у найкоротші терміни та «допомогти пережити людям зиму».

19 жовтня повідомлялося, що Штайнмаєр скасував раніше запланований візит до Києва з міркувань безпеки.

Штайнмайєр має складні стосунки з президентом Володимиром Зеленським, в Україні багато хто вважав його проросійським політиком, і кілька місяців тому йому навіть дали зрозуміти, що в Києві його бачити не бажають.

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  • 25.10.2022 07:47
Декілька слів про автора
Артем Малиновський:Фахівець з міжнародної політики, масонських змов, світової закуліси та масового чіпування.

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