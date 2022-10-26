Почались відключення світла у декількох регіонах України: де дізнатися графіки
В деяких регіонах пройдуть планові відключення електрики
Вранці з регіонів України почали надходити повідомлення про планові відключення електроенергії.
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Зокрема в Одеській області з 08:00 розпочались стабілізаційні відключення світла. Графік можна переглянути на сайті або на сторінці ДТЕК Одеські електромережі.
У Дніпропетровській області з 7:41 теж розпочались відключення світла, – графіки можна дізнатися на сторінці ДТЕК Дніпровські електромережі.
По Миколаївській області зранку електрики і відключили всі 10 груп споживачів. За змінами стежте на сторінці Миколаївобленерго.
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- 26.10.2022 09:19
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