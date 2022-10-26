Почались відключення світла у декількох регіонах України: де дізнатися графіки

Почались відключення світла у декількох регіонах України: де дізнатися графіки

В деяких регіонах пройдуть планові відключення електрики

Вранці з регіонів України почали надходити повідомлення про планові відключення електроенергії.

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Зокрема в Одеській області з 08:00 розпочались стабілізаційні відключення світла. Графік можна переглянути на сайті або на сторінці ДТЕК Одеські електромережі.

У Дніпропетровській області з 7:41 теж розпочались відключення світла, – графіки можна дізнатися на сторінці ДТЕК Дніпровські електромережі.

По Миколаївській області зранку електрики і відключили всі 10 груп споживачів. За змінами стежте на сторінці Миколаївобленерго.

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  • 26.10.2022 09:19
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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