Почались відключення світла у декількох регіонах України: де дізнатися графіки

В деяких регіонах пройдуть планові відключення електрики

Вранці з регіонів України почали надходити повідомлення про планові відключення електроенергії.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Зокрема в Одеській області з 08:00 розпочались стабілізаційні відключення світла. Графік можна переглянути на сайті або на сторінці ДТЕК Одеські електромережі.

У Дніпропетровській області з 7:41 теж розпочались відключення світла, – графіки можна дізнатися на сторінці ДТЕК Дніпровські електромережі.

По Миколаївській області зранку електрики і відключили всі 10 груп споживачів. За змінами стежте на сторінці Миколаївобленерго.