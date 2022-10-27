За дві години ввечері ЗСУ знищили 19 ворожих дронів-камікадзе
Дрони-камікадзе атакували Київщину
За дві години пізно ввечері 26 жовтня українські захисники знищили 19 ворожих дронів і керовану авіаційну ракету Х-59.
Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.
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«Окупанти продовжують атакувати Україну дронами-камікадзе іранського виробництва. Так, із 22:00 по 24:00 26 жовтня, було випущено понад два десятки «Shahed-136″, – сказано в повідомленні.
За словами військових, 17 дронів знищено силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України.
Ще два Shahed-136 знищили інші підрозділи Сил оборони України.
Зазначено, що 15 «шахедів» знищено у Одеській, три – у Миколаївській та один – у Вінницькій областях.
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- 27.10.2022 07:08
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