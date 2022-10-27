Росіяни будують на Херсонщині «лінію Суровікіна» та готуються до боїв на обох берегах Дніпра

Росіяни будують на Херсонщині «лінію Суровікіна» та готуються до боїв на обох берегах Дніпра

Окупанти будують на Херсонщині лінію оборони

Російські війська продовжували готуватися до оборони як на західному, і на східному берегах Дніпра на Херсонщині.

Таку думку висловили в Інституті вивчення війни (ISW).

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Там нагадали про повыдомлення українського Генштабу, що російські війська продовжують підготовку оборонних позицій на східному березі Дніпра. Таккож, за інформацією українського Центру опору, окупацыйны війська в Новій Каховці вибудовують оборону в місті і готуються до вуличних боїв.

Російські джерела повідомили, що війська РФ будують укріплення у Херсоні та створюють опорні пункти на випадок майбутніх українських проривів, причому одне джерело назвало укріплення «Лінією Суровікіна».

Аналітики зазначили, що Нова Каховка, де окупанти готуються до оборони, знаходиться на східному березі Дніпра, що йде врозріз із заявами про намір росіян утримувати Херсон та західний берег Дніпра. Це також може вказувати на те, що російські війська чекають на битви на східному березі Дніпра в глибині Херсонської області.

У ISW вважають, що повідомлення про виведення російських військ з правого берега свідчать про те, що окупанти не розраховують утримати Херсон, навіть якщо вони мають намір боротися за нього.

  • 100
  • 27.10.2022 08:33
Декілька слів про автора
Артем Малиновський:Фахівець з міжнародної політики, масонських змов, світової закуліси та масового чіпування.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Світ
08:48
Росія пригрозила вдарити по комерційних супутниках США
Україна
08:33
Росіяни будують на Херсонщині "лінію Суровікіна" та готуються до боїв на обох берегах Дніпра
Світ
08:06
Путін не зацікавлений у переговорах з Україною і має намір продовжувати війну
Україна
07:38
ЗСУ відбили атаки ворога в Донецькій і Луганській областях
Україна
07:08
За дві години ввечері ЗСУ знищили 19 ворожих дронів-камікадзе
Світ
19:51
Муляж "Іскандера" над Чорнобилем: Росія оприлюднила сценарій нібито вибуху "брудної бомби"
Світ
19:14
Президент Гвінеї-Бісау прилетів до Києва з Москви “наводити мости”: Зеленський відповів
Україна
18:40
На Херсонщині збито ворожій ударний вертоліт Ка-52
Світ
12:56
Предмету для розмови немає: Китай двічі відмовив Путіну у телефонному контакті із Сі Цзіньпіном
Україна
12:23
Окупована частина Запорізької області залишиться без газу: росіяни розбирають недобудований газогін
Україна
11:57
Глава “Слуги народа” Шуляк зачищает партию от защитников Украины - СМИ
Світ
11:21
Росія не навела Радбезу ООН жодих доказів створення Україною "брудної бомби"
Світ
10:39
Підриви залізниць все більше турбуватимуть окупантів - британська розвідка
Україна
10:36
Возможно ли сейчас получить вид на жительство в Чехии гражданам стран СНГ?
Україна
10:28
За полгода ConcordBank выделил на потребности ВСУ более 62 млн гривен

Головне

Світ
08:06
Путін не зацікавлений у переговорах з Україною і має намір продовжувати війну
Україна
07:08
За дві години ввечері ЗСУ знищили 19 ворожих дронів-камікадзе
Світ
19:14
Президент Гвінеї-Бісау прилетів до Києва з Москви “наводити мости”: Зеленський відповів
Україна
18:40
На Херсонщині збито ворожій ударний вертоліт Ка-52
Україна
12:23
Окупована частина Запорізької області залишиться без газу: росіяни розбирають недобудований газогін
Україна
09:19
Почались відключення світла у декількох регіонах України: де дізнатися графіки
Світ
09:02
В Ірані застрелили офіцерів, нібито відповідальних за постачання Росії дронів-камікадзе
Світ
07:40
Два комплекси ППО NASAMS вже встановлюються в Україні
Україна
15:24
Верещук закликала українців за кордоном не повертатися додому на зиму
Світ
12:58
Зеленський закликав створити фінансовий “Рамштайн”: Шмигаль пояснив, як він працюватиме
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Росія пригрозила вдарити по комерційних супутниках США
Світ
27.10.2022 08:48
ТОР
Росіяни будують на Херсонщині «лінію Суровікіна» та готуються до боїв на обох берегах Дніпра
Україна
27.10.2022 08:33
ТОР
Путін не зацікавлений у переговорах з Україною і має намір продовжувати війну
Світ
27.10.2022 08:06

Популярне

ТОР
У російському Волгограді пролунав вибух на заводі: є загиблий та поранені
25.10.2022 16:25
ТОР
Предмету для розмови немає: Китай двічі відмовив Путіну у телефонному контакті із Сі Цзіньпіном
26.10.2022 12:56
ТОР
В Ірані застрелили офіцерів, нібито відповідальних за постачання Росії дронів-камікадзе
26.10.2022 09:02

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2022, «VLASTI.NET»"
NetGameSlots.com