Росіяни будують на Херсонщині «лінію Суровікіна» та готуються до боїв на обох берегах Дніпра

Окупанти будують на Херсонщині лінію оборони

Російські війська продовжували готуватися до оборони як на західному, і на східному берегах Дніпра на Херсонщині.

Таку думку висловили в Інституті вивчення війни (ISW).

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Там нагадали про повыдомлення українського Генштабу, що російські війська продовжують підготовку оборонних позицій на східному березі Дніпра. Таккож, за інформацією українського Центру опору, окупацыйны війська в Новій Каховці вибудовують оборону в місті і готуються до вуличних боїв.

Російські джерела повідомили, що війська РФ будують укріплення у Херсоні та створюють опорні пункти на випадок майбутніх українських проривів, причому одне джерело назвало укріплення «Лінією Суровікіна».

Аналітики зазначили, що Нова Каховка, де окупанти готуються до оборони, знаходиться на східному березі Дніпра, що йде врозріз із заявами про намір росіян утримувати Херсон та західний берег Дніпра. Це також може вказувати на те, що російські війська чекають на битви на східному березі Дніпра в глибині Херсонської області.

У ISW вважають, що повідомлення про виведення російських військ з правого берега свідчать про те, що окупанти не розраховують утримати Херсон, навіть якщо вони мають намір боротися за нього.