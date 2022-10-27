Світлодіодні точкові світильники Brille

Світлодіодні точкові світильники Brille
Сфера застосування точкових світильників

Світлодіодні точкові світильники мають широку сферу застосування. Їх дуже зручно встановлювати в домашніх умовах, особливо в малогабаритних приміщеннях з низькими стелями. У квартирах-студіях з їх допомогою створюється ефектне зонування простору за функціональним призначенням – для відпочинку, роботи, приймання їжі. Компактні розміри та незначна теплова віддача дозволяють монтувати точкові світильники практично в будь-які поверхні, тому вони задіюються в спрямованому підсвічуванні робочих поверхонь, ванни, туалету, аркових та дверних прорізів, книжкових полиць, гардеробних. Популярний спосіб установки – в підвісні та натяжні стелі, для яких не підходять лампочки, що сильно нагріваються: галогенні та лампи розжарювання.

Світлодіодні точкові світильники також активно застосовуються для освітлення адміністративних, офісних та торгових приміщень. За правильної установки, вони можуть замінити класичні стельові люстри, сформувати інтенсивний світловий потік, приємний для зору, не привертаючи до себе зайвої уваги.

Технічні особливості точкових світильників

Світлодіодні точкові світильники виготовляються з металу, пластику, скла, рідше – з кераміки та латуні. Існують моделі з поворотними та неповоротними плафонами наступних типів:

●     закритими;

●     відкритими;

●     з підсвічуванням.

Монтаж точкових світлодіодних світильників буває:

● вбудований;

● накладний.

Вбудовані діоди дозволяють не прив’язуватися до певної форми, як це відбувається зі звичними люстрами та плафонами з різьбовими цоколями, тому підібрати точкові світлодіодні світильники можна відповідно до індивідуального запиту та стилю інтер’єру: від химерного бароко, до високотехнологічного хай-теку.

Переваги точкових світлодіодних світильників

Розвиток технологій штучних кристалів, який відбувався в останнє десятиліття, визначив загальні тенденції міжнародного ринку, в тому числі й в Україні. Світлодіодні світильники стають дешевшими, якіснішими, потужнішими. Точкові світлодіодні світильники мають очевидні переваги перед своїми аналогами:

● завдяки зменшеній тепловіддачі підходять для будь-яких конструкцій: гіпсокартонних, меблевих, підвісних, багаторівневих та натяжних стель;

● працюють довше інших лампочок – до 50 000 годин, що дозволяє на кілька років забути про необхідність їх заміни;

● при досить високій стартовій ціні економія енергії, яку забезпечують світлодіодні елементи, дозволить швидко окупити початкові витрати;

● відтінок світіння підбирається індивідуально – від холодного до сонячного теплого;

● точкові світлодіодні світильники – одні з найбільш екологічних моделей. Вони не містять у своїй конструкції парів інертних газів та важких металів, ртуті, брому, йоду;

● точки на світлодіодах не виробляють інфрачервоного випромінювання та ультрафіолету;

● працюють навіть при значних перепадах електроенергії – до 20%;

● світловий потік – рівномірний, без відблисків та контрастних тіней.

Источник: Власти.нет

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  • 27.10.2022 17:01

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