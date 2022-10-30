Два вибухи у столиці Сомалі: президент країни назвав кількість загиблих

Два вибухи у столиці Сомалі: президент країни назвав кількість загиблих
Щонайменше 100 людей загинули та 300 отримали поранення внаслідок вибуху двох замінованих автомобілів біля будівлі міністерства освіти у столиці Сомалі Могадішо у суботу.

Як повідомило Reuters, про це сказано в заяві президента країни Хасана Шейха Мохамуда вранці в неділю.

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«Наші люди, яких було вбито… були матері з дітьми на руках, батьки з хворобами, студенти, яких відправили вчитися, бізнесмени, які боролися за життя своїх сімей», – сказав Хасан Шейх Мохамуд, який відвідав місце вибуху в неділю.

Ніхто одразу не взяв на себе відповідальність за напад, хоча президент звинуватив угрупування ісламізму «Аш-Шабааб». «Аш-Шабааб», як правило, уникає брати на себе відповідальність за напади, які призводять до великої кількості жертв.

Перший із вибухів стався біля будівлі міністерства освіти неподалік жвавого перехрестя в Могадішо. Другий прогримів, коли приїхали машини швидкої допомоги, і люди зібралися, щоби допомогти постраждалим.

Вибухова хвиля розбила вікна на околицях. Кров вкрила асфальт поряд із будинком.

Попередньо, в результаті вибуху загинуло близько 100 людей

Попередньо, в результаті вибуху загинуло близько 100 людей

Напад стався у тому ж місці, що й найбільший вибух у Сомалі, внаслідок якого загинуло понад 500 людей, у 2017 році. Внаслідок цього вибуху замінована вантажівка вибухнула біля жвавого готелю на перехресті К5, який заповнений урядовими установами, ресторанами та кіосками.

Мохамуд сказав, що кількість жертв може зрости. Він доручив уряду надати негайну медичну допомогу пораненим, деякі з яких перебувають у тяжкому стані.

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  • 30.10.2022 10:42
Декілька слів про автора
Артем Малиновський:Фахівець з міжнародної політики, масонських змов, світової закуліси та масового чіпування.

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