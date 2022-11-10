Військова перемога є малоймовірною, відкривається вікно можливостей для переговорів, – Пентагон

Військова перемога є малоймовірною, відкривається вікно можливостей для переговорів, – Пентагон

Марк Міллі закликав скористатися "вікном можливостей" для переговорів

Вікно можливостей для переговорів про припинення конфлікту відкриється, коли лінія фронту стабілізується взимку, і цією можливістю варто скористатися.

Як повідомило CNN, таку думку висловив голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

“Коли є можливість домовитись, коли мир може бути досягнутий, скористайтеся нею. Ловіть момент”, – сказав Міллі.

За його словами, пряма військова перемога будь-якої зі сторін виглядає дедалі більш малоймовірною.

«Має бути взаємне визнання того, що військова перемога, ймовірно, в істинному сенсі цього слова може бути недосяжна військовими засобами, і тому потрібно звернутися до інших засобів», – сказав військовий.

При цьому він уточнив, що якщо переговори ніколи не матеріалізуються чи зазнають невдачі, США продовжать підтримувати та озброювати Україну.

  • 6
  • 10.11.2022 08:39
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Світ
08:39
Військова перемога є малоймовірною, відкривається вікно можливостей для переговорів, - Пентагон
Україна
07:39
Відхід Росії з Херсону не стане пасткою для ЗСУ, - ISW
Світ
07:03
Великі проблеми: Байден прокоментував заяву Москви про відступ з Херсону
Світ
20:13
Пригожин, Кадиров і Симоньян несподівано підтримали виведення військ із Херсона
Україна
19:26
Во львовской гостинице олигарха Козловского Emily Resort тайно фотографируют VIP-гостей и чиновников
Україна
18:52
Громада та волонтери Бориспільського району продовжують допомагати ЗСУ та цивільним, – прокурор Микола Ульмер
Україна
18:49
Росія стягує резерви: у Зеленського не повірили у відвід військ РФ з Херсону
Світ
18:37
Путін не полетить на саміт G20: боїться, що всі його уникатимуть
Україна
18:15
Не пристібнув пасок безпеки: в МВС прокоментували загибель Стремоусова в ДТП
Світ
17:44
Росія залишає Херсон: Шойгу наказав відводити війська
Україна
12:42
12 років тому не стало Ігоря Єніна – засновника Vlasti.net та інших медіа-проектів
Україна
11:46
Окупанти підірвали Дар’ївський міст через Інгулець на Херсонщині
Світ
11:22
Посилення "яструбів" посіяло страх у путінській еліті: багато хто чекає на сталінські репресії
Світ
10:24
Угорщина заблокувала допомогу ЄС для України на 18 мільярдів євро
Україна
09:57
Росіяни масово позбавляються нерухомості в Криму: ціни впали

Головне

Світ
08:39
Військова перемога є малоймовірною, відкривається вікно можливостей для переговорів, – Пентагон
Світ
07:03
Великі проблеми: Байден прокоментував заяву Москви про відступ з Херсону
Україна
18:49
Росія стягує резерви: у Зеленського не повірили у відвід військ РФ з Херсону
Світ
18:37
Путін не полетить на саміт G20: боїться, що всі його уникатимуть
Україна
11:46
Окупанти підірвали Дар’ївський міст через Інгулець на Херсонщині
Світ
11:22
Посилення «яструбів» посіяло страх у путінській еліті: багато хто чекає на сталінські репресії
Україна
09:57
Росіяни масово позбавляються нерухомості в Криму: ціни впали
Світ
08:31
Патрушев прилетів до Ірану домовлятися про постачання ракет
Україна
19:23
Вугілля вдвічі більше, ніж потрібно: Шмигаль заявив про готовність до опалювального сезону
Україна
18:42
Під Мелітополем партизани спалили штаб окупантів
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Військова перемога є малоймовірною, відкривається вікно можливостей для переговорів, – Пентагон
Світ
10.11.2022 08:39
ТОР
Відхід Росії з Херсону не стане пасткою для ЗСУ, – ISW
Україна
10.11.2022 07:39
ТОР
Великі проблеми: Байден прокоментував заяву Москви про відступ з Херсону
Світ
10.11.2022 07:03

Популярне

ТОР
Во львовской гостинице олигарха Козловского Emily Resort тайно фотографируют VIP-гостей и чиновников
09.11.2022 19:26
ТОР
Вірменія заявила про нежиттєздатність радянсько-російської військової школи
08.11.2022 09:04
ТОР
Патрушев прилетів до Ірану домовлятися про постачання ракет
09.11.2022 08:31

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2022, «VLASTI.NET»"
NetGameSlots.com