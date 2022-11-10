Військова перемога є малоймовірною, відкривається вікно можливостей для переговорів, – Пентагон

Марк Міллі закликав скористатися "вікном можливостей" для переговорів

Вікно можливостей для переговорів про припинення конфлікту відкриється, коли лінія фронту стабілізується взимку, і цією можливістю варто скористатися.

Як повідомило CNN, таку думку висловив голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі.

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“Коли є можливість домовитись, коли мир може бути досягнутий, скористайтеся нею. Ловіть момент”, – сказав Міллі.

За його словами, пряма військова перемога будь-якої зі сторін виглядає дедалі більш малоймовірною.

«Має бути взаємне визнання того, що військова перемога, ймовірно, в істинному сенсі цього слова може бути недосяжна військовими засобами, і тому потрібно звернутися до інших засобів», – сказав військовий.

При цьому він уточнив, що якщо переговори ніколи не матеріалізуються чи зазнають невдачі, США продовжать підтримувати та озброювати Україну.