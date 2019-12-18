Профессиональная обработка от вредителей с компанией «Герадез»

Уничтожение клопов, муравьёв, тараканов и блох – основная задача специалистов из организации «Герадез».

Уничтожение клопов, муравьёв, тараканов и блох – основная задача специалистов из организации «Герадез». Федеральный центр предлагает профессиональные услуги с применением новейших средств очистки. Вызовы организуются в любое время дня и ночи с гарантией комплексного подхода и удаления всех вредителей из разных источников.

Основные услуги – это дезинфекция и дезинсекция. Дезинфекция проводится для уничтожения патогенных грибов и вирусов, которые негативно влияют на состояние организма человека. Дезинсекция проводится для уничтожения клопов, муравьев, блох и тараканов. Такие методы не вредят домашним животным или жителям.

Этапы проведения работ

Заказ услуги можно делать по телефону или оставить заявку на официальном сайте https://geradez.ru/, после чего менеджеры свяжутся с клиентами и уточнят всю информацию. После прибытия на объект сотрудники выполняют следующие действия:

определяют источников паразитов;

осуществляют детальный осмотр помещения;

подбирают эффективный препарат для травли;

начинают обработку от паразитов.

Только профессиональная дезинфекция обеспечивает максимальное удаление всевозможных паразитов. Обычные бытовые и домашние способы не всегда будут эффективными и надежными. Специальный инструмент позволит препаратам проникать глубоко внутрь щелей.

Специалистами определяются точки входа, и те места обрабатываются как можно интенсивней. В работе используются технологии горячего и холодного тумана, что гарантирует проникновение веществ глубоко в щели, диваны и другую мебель. После проведения дератизации или дезинфекции необходимо провести влажную уборку, удаляя остатки вредных веществ.

Преимущества сотрудничества

Компания «Герадез» специализируется на уничтожении любых паразитов. В арсенале компании есть огромное количество инструментов и технических средств, которые обеспечивают надежность и качество в работе. Общие преимущества сотрудничества можно обозначить так:

использование только проверенных и надежных химических средств;

максимально безопасные составы;

гарантия результата.

Еще одно преимущество компании – это оперативная помощь при любых обстоятельствах. Специалисты быстро приедут на объект, проведут оценку и подбор веществ, после чего выполнят работу на 100%.

Услуги предлагаются для квартир, домов, офисов, больших складских помещений и других объектов недвижимости. Стоимость услуги зависит от объема работ и площади помещений.