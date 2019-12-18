В Украине предлагают увольнять за «утрату доверия»

Кодекс законов о труде предлагают дополнить нормой, которая позволит работодателю увольнять сотрудников за «утрату доверия».

Соответствующий законопроект внесен главой комитета по вопросам социальной политики, членом фракции «Слуга народа» Татьяной Третьяковой.

Позволить увольнять предлагают за:

разглашение коммерческой тайны

грубое нарушение сотрудником требований охраны труда, если оно привело или создало реальную угрозу для его жизни и здоровья, людей, которые его окружают, или окружающей среды;

утрата доверия к сотруднику.

Планируется, что в случаи утраты доверия к сотруднику работодатель имеет право по собственной инициативе разорвать трудовой договор. О решении расторгать договор работодатель должен предупредить в письменной форме в определенных срок:

Не менее 15 дней – если сотрудник проработал не более полугода;

Не менее 30 дней – если сотрудник проработал от полугода до пяти лет;

Не менее 60 дней – если сотрудник проработал от пяти до десяти лет;

Не менее 90 дней – если сотрудник проработал более десяти лет.

Сроки предупреждения могут заменить на денежную компенсацию, однако все зависит от согласия обеих сторон. Если и работодатель, и сотрудник договорились заменить срок денежной выплатой, то за каждый календарный день этого срока работник должен получить компенсацию в размере двойного среднего заработка. Если же работодатель хочет заменить сроки предупреждения без согласия сотрудника, компенсация вырастет вдвое – до четырех средних заработков в день.

Также новый законопроект предусматривает возможность увольнять беременных сотрудников или сотрудников в декрете по причинам, «не связанным с беременностью и рождением ребенка, последствиями этого и с кормлением ребенка». Доказывать, что увольнение не связано с беременностью, должен будет сам работодатель.

Тэги: увольнение