В Казахстане упал самолет с 95 пассажирами

Самолет казахстанской авиакомпании Bek Air с 95 пассажирами и пятью членами экипажа упал в пятницу за пределами аэропорта Алма-Аты.

Об этом говорится в опубликованном в Facebook сообщении аэропорта, передает УНН.

“Сегодня борт авиакомпании Bek Air, следующий рейсом 2100 Алматы — Нур-Султан, вылетев по плану в 7:05 (3:05 по киевскому времени), пропал с радаров. На борту 95 пассажиров, пять членов экипажа. Борт авиакомпании Bek Air упал за пределами аэродрома. Есть те, кто выжил. На месте работают экстренные службы”, — говорится в сообщении.

По данным Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, погибли семь человек.

“Сегодня, 27 декабря 2019 года, в 7:22 (3:22 по киевскому времени) рейс № Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алматы — Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонный забор. Произошло столкновение с двухэтажным зданием. Немедленно начались спасательные работы, возгорания не произошло. Осуществляется эвакуация пассажиров и экипажа воздушного судна. На данный момент число погибших составляет семь человек”, — уточнили в ведомстве.

В МВД Казахстана сообщили, что самолет упал в районе жилого сектора, там идет эвакуация.

“Во время взлета пассажирского самолета, выполнявшего рейс „Алматы — Нур-Султан“, авиакомпании Bek Air произошло его падение в районе жилого сектора. На борту — 95 пассажиров и пять членов экипажа. На месте работают спасатели, медицинские службы и сотрудники правоохранительных органов. Идет эвакуация”, — информировали в ведомстве.

По его данным, создан оперативный штаб, работает горячая линия.

Позже СМИ сообщили, что количество погибших по предварительной информации, возросло до 12 человек. Об этом сообщил официальный представитель Службы центральных коммуникаций при президенте Казахстана Алибек Абдиль. В то же время, по данным администрации Алма-Аты, в результате катастрофы погибли 14 человек.

В МВД Республики сообщили, что пострадавшими считаются девять человек, среди них, в частности — шестеро детей.

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