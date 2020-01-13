«Да, я ушел»: президент Абхазии подтвердил свою отставку

Верховный суд Абхазии отменил итоги президентских выборов и постановил провести новые.

9 января около двух ко сотен протестующих в Сухуми взяли штурмом здание администрации президента. Они требовали пересмотреть результаты президентских выборов, на которых действующий президент Рауль Хаджимба опередил одного из лидеров оппозиции Алхаса Квицинию на 1% голосов. Правительство назвало это попыткой государственного переворота. В здании парламента активисты завладели оружием охраны.

Еще в сентябре оппозиционеры заявили, что президент Хаджимба одержал «липовую» победу. Суд первой инстанции Признал результаты выборов с победой действующего президента. 10 января Верховный суд Абхазии отменил результаты выборов. ЦИК Абхазии назначил новые выборы президента на 22 марта.

Парламент Абхазии также накануне проголосовал за отставку Рауля Хаджимбы, чья победа на сентябрьских выборах спровоцировало крупные протесты. В документе содержится предложение добровольно покинуть пост, Хаджимба от этого отказался. 10 января стороны провели переговоры.

«Да, я ушел», — подтвердил Хаджимба СМИ. На вопрос, будет ли он участвовать во внеочередных выборах президента республики, он ответил: «Жизнь покажет».

12 января в Сухуми приехал помощник президента России Владислав Сурков, который должен помочь в урегулировании политического кризиса в республике.

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