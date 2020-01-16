Китай и США подписали торговую сделку

Первая фаза торговой сделки предусматривает, что Китай должен нарастить на $200 млрд объем закупаемых у США товаров.

Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Китая Лю Хэ в среду, 15 января, подписали в Белом доме первую фазу торговой сделки. Трансляци «исторического соглашения» велась на канале Белого дома в YouTube.

По словам Трампа, первая фаза соглашения содержит в частности ограничения на понижение обменного курса юаня. При этом президент США заявил, что сделка не включает отмену пошлин на товары из Китая, но Америка готова отменить пошлины во второй части сделки.

Трамп в очередной раз заявил, что несправедливая торговая политика Китая вредила американским компаниям на протяжении десятилетий. По его мнению, соглашение принесет «огромные выгоды для обеих стран».

Сделка призвана открыть китайские рынки для большего количества американских компаний, увеличить экспорт сельскохозяйственных и энергетических ресурсов и обеспечить лучшую защиту американских технологий и коммерческих тайн. В частности, Китай обязался приобрести дополнительные американские товары и услуги на сумму 200 млрд долларов до 2021 года и, как ожидается, снизит часть пошлин, которые он наложил на американские товары.

Также Трамп подчеркнул, что сделка США и Китая будет способствовать стабилизации отношений между странами.

«Я хочу поблагодарить Си Цзиньпина за его сотрудничество и партнерство на протяжении всего этого очень сложного процесса. Наши переговоры были сложными, честными и уважительными. Они привели нас к этому действительно невероятному прорыву, который многие считали невозможным», — сказал глава Белого дома, добавив, что вскоре намерен посетить Китай.

«Китай взял на себя существенные обязательства в отношении защиты американских идей, коммерческой тайны, патентов и торговых марок… Китай также будет решительно бороться с распространением пиратских и контрафактных товаров, что является большой проблемой для многих людей в зале», — отметил он.

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ в ходе церемонии зачитал письмо от Си Цзиньпина. Глава Китая отметил, что заключение предварительного торгового соглашения выгодно США, Китаю и миру в целом.

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