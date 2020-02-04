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Главная » Украина » Экономика
15:42 04 Февраля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Деловые ожидания бизнеса ухудшились до минимума за полгода, – опрос НБУ

Проведенный НБУ ежемесячный опрос показал, что снижения результатов операционной деятельности ожидают предприятия всех секторов.

Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), характеризующий улучшение (от 50 до 100) или ухудшение (от 50 до 0) ожиданий по сравнению с предыдущим месяцем, снизился в январе на 8,3 базовых пункта – до самой низкой с начала публикации индекса в июле 2019 года отметки в 40,3.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор.

«Результаты деятельности бизнес оценил более пессимистично, чем в декабре, что связано с традиционным снижением деловой активности в начале года, в частности, из-за праздников и сокращения количества рабочих дней», – считают в НБУ.

Проведенный НБУ ежемесячный опрос показал, что снижения результатов операционной деятельности ожидают предприятия всех секторов.

«В условиях сезонного снижения деловой активности респонденты также продолжали ожидать сокращения численности занятых работников на своих предприятиях», – отмечают в НБУ.

В частности, пессимистические ожидания о результатах своей деятельности четвертый месяц подряд сохраняют предприятия промышленности. В январе индекс ожиданий деловой активности предприятий сектора снизился до 43,7 с 47,8 в декабре 2019 года.

Усилились пессимистические ожидания предприятий строительства: деловой индекс сектора снизился до 34,3 (в декабре составлял 39,7).

Респонденты сектора торговли также существенно ухудшили оценки относительно экономических результатов своей деятельности в январе: ДИ сектора снизился до 36,3 (в декабре – 49,9).

Также существенно ухудшились ожидания предприятий сферы услуг: ДИ сектора снизился до 41,1 с 49,9 в декабре.

Опрос был проведен 8-27 января 2020 года среди руководителей 171 предприятия.

Напомним, НБУ ввел ИОДА как новый инструмент оперативной оценки и отслеживания тенденций развития экономики в июле 2019 года, и тогда его значение составило 52,4 пункта, а по итогам августа оно улучшилось до 54,5 пункта, по итогам сентября – до 56,6 пункта. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3173679

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Тэги: НБУ

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