Американка решила к свадьбе поправиться до 270 килограммов

26-летняя Джессика Уилсон из города Уэст-Честер, штат Пенсильвания, мечтает располнеть – после чего они с женихом сыграют свадьбу.

В августе прошлого года Джессика, которая в настоящее время весит 450 фунтов (204 кг), познакомилась с 34-летним Эриком Бадденхагеном, сообщает Daily Mail.

На первом свидании они ели пиццу, вместе смотрели кино, играли в видеоигры. И Джессика рассказала Эрику, что ее мечта – набрать вес в 600 фунтов (272 кг).

Эрик поддержал свою новую подружку и теперь всячески помогает ей осуществить свою мечту. В обычные дни Джессика поглощает до 5 тысяч килокалорий, а в специальные (дни «кормежки») Эрик водит ее по ресторанам и заказывает еды в два раза больше, на 10 тысяч килокалорий.

В декабре 2019 года Джессика обручилась с Эриком. Она говорит, что всего лишь хотела познакомиться с мужчиной, которому нравятся полные женщины, а нашла себе жениха.

Она рассчитывает, что в этом году ее вес достигнет 600 фунтов, после чего они сыграют свадьбу.

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