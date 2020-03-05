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Главная » Мир » Происшествия
18:21 05 Марта 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Египте бездомные собаки съели женщину, которая о них заботилась

Гражданка Великобритании, которая содержала в Египте приют для бродячих собак, была найдена съеденной своими питомцами.

61-летняя Джанет Джонстон была найдена в приюте для животных в Вади-эль-Камар с ранами на голове, лице, шее и ногах, сообщает New York Post.

Полиция считает, что причиной смерти женщины стал шок от потери крови. По крайней мере, у трех из сотен собак, за которыми она ухаживала, на морде была кровь, которую сейчас проверяют.

Джанет Джонстон 16 лет прожила в Египте и ухаживала за животными. В конце прошлого месяца в Facebook она сообщила, что ей не удалось собрать достаточно денег на корм для собак.

Но ее друзья уверены, что версии полиции ошибочная. «Мы отвергаем любые предположения, что она умерла из-за нападения собак» – написали они. По их мнению, собаки никогда не нападут на того, кто о них заботится, а Джанет,  видимо, упала без сознания, когда кормила животных.

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Тэги: Египет, бродячие собаки

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