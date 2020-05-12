НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Мир » Общество
11:15 12 Мая 2020 Просмотров 261   КомментариевКомментарии

Россия вышла на второе место в мире по числу зараженных коронавирусом

За сутки выявлено 10899 новых случаев инфицирования коронавирусом. Число подтверждённых случаев заражения достигло 232243 человек.

В Великобритании и Испании, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирус был обнаружен у 224332 и 227436 человек соответственно.

За сутки от коронавирусной инфекции в России умерли 107 человек. Всего с начала вспышки в России умерли 2116 человек.

Накануне президент России Владимир Путин не стал продлевать так называемый режим нерабочих дней в стран на всей территории страны.

Источник:
Тэги: Россия, коронавирус

Новости по теме

Россия уже на третьем месте в мире по числу зараженных коронавирусом

Россия обошла Великобританию и Италию и поднялась на третье место в мире по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

У министра культуры России выявили коронавирус

Министр культуры России Ольга Любимова – третий заразившийся коронавирусом член российского правительства.

Коронавирус обнаружили у еще одного российского министра

У главы Минстроя России Владимира Якушева и его заместителя Дмитрия Волкова подтвердился диагноз коронавирус, сообщили в министерстве.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
В украинский парламент проходят четыре партии, в лидерах – «Слуга народа» и «Оппозиционная платформа – За жизнь» – западные социологи

17:35  Украина

В Украине возобновился интерес к работе за рубежом

17:01  Украина

Путин вскоре может уйти из Донбасса — Сивохо

16:57  Украина

Зеленский назначил членом Набсовета по ТВ и радиовещанию сотрудницу «Квартала 95″

16:45  Украина

Дипломат рассказал, как назначение посла США в Киеве связано с новой «холодной» войной

15:31  Украина

СМИ: Нардеп Дубинский уходит от «Слуги народа» к Шарию

15:17  Украина

Двое друзей убили знакомого и утопили тело в карьере

14:56  Украина

В Беларуси задерживают активистов, оппозиционных журналистов и блогеров за критику в адрес Лукашенко

14:27  Мир

Чехия отменяет «масочный режим» на улице с 25 мая

13:26  Мир

Премьер-министр сообщил, что 22 мая карантин не закончится

13:05  Украина

В Гонконге возобновились протесты: полиция задержала 230 человек

12:23  Мир

94-летнего экс-президента Франции обвинили в домогательствах

12:16  Мир

Россия вышла на второе место в мире по числу зараженных коронавирусом

11:15  Мир

Дефолт Украине не грозит – Шмыгаль

11:13  Украина

НАБУ закрыло одно из дел Гримчака

10:00  Украина

Правительство выделило 6 миллиардов гривен для безработных

09:23  Украина

«Слуга народа» до сих пор не имеет единой стратегии на местные выборы

08:21  Украина

Новости | Слоты