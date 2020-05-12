Россия вышла на второе место в мире по числу зараженных коронавирусом

За сутки выявлено 10899 новых случаев инфицирования коронавирусом. Число подтверждённых случаев заражения достигло 232243 человек.

В Великобритании и Испании, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирус был обнаружен у 224332 и 227436 человек соответственно.

За сутки от коронавирусной инфекции в России умерли 107 человек. Всего с начала вспышки в России умерли 2116 человек.

Накануне президент России Владимир Путин не стал продлевать так называемый режим нерабочих дней в стран на всей территории страны.

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