Топ-5 подсказок: как заговорить на английском

Ответ на этот вопрос ищут миллионы, изучающие английский язык. Даже если они уже выполнили множество упражнений и выучили грамматику, но говорить не могут из-за языкового барьера. Подобное происходит потому, что нет практики.

Научиться говорить можно только в том случае, если говорить.

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Оптимальный вариант: половину времени слушать, половину повторять. Важно проговорить все, что предложит преподаватель. Это помогает не только запомнить отдельные фразы, но и усовершенствовать разговорный навык.

Очень много говорить вслух

Оптимальный вариант — придумать диалоги, которые чаще всего используются в жизни. Если придумать не получается, что-нибудь обязательно найдется в сети интернет. Неважно, что говорить придется одно и то же. Это разовьет автоматизм говорения.

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Если тренировка проходит дома, очень полезно проводить ее перед зеркалом. Таким образом, дополнительно отрабатываются жесты и мимика. Это активирует мозг, он начинает быстрее воспринимать новое. Такие тренировки помогают в нужный момент вспомнить подходящую фразу, не подбирая слова, начать беседу.

Говорить с собой и друзьями

Любой человек постоянно о чем-то думает. Можно попробовать делать это на английском, причем вслух. Например, во время готовки можно рассказывать рецепт, во время гимнастики произносить названия упражнений.

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Дополнительную пользу можно извлечь из аудио-уроков, если вместо того, чтобы пытаться понять, что было сказано, определить, как диктор говорит. Это позволяет понять и запомнить, какие слова у носителей языка сливаются, когда они меняют произношение.

Присоединиться к разговорному клубу

В офлайн клубе многие испытывают замешательство, стесняются. Но попробовать этот вариант все же следует. На самом деле, обстановка в подобных сообществах приятная, большинство людей настроены позитивно, у всех одна цель.

Уровень сложности лексики чаще всего можно выбирать. Так как это необязательно, можно посещать клуб в удобное время.

Если офлайн клуба нет, можно найти его в сети. Даже такой вариант помогает привыкнуть к чужой речи и начать говорить. Для общения можно выбирать любую тему, попробовать вставить интересные слова и обороты. Такое времяпровождение не только полезное, но и приятное.

Смотреть много сериалов и фильмов

Важно выбирать источники с чистой английской речью, чтобы не заучить неправильное произношение. Во время просмотра полезно копировать актеров. Если поначалу на слух речь не воспринимается, следует найти материал с субтитрами.

При одновременном слушании и чтении мозг создает связку между восприятием и внешним видом. Это позволяет в нужный момент извлечь из памяти именно то, что нужно.

Никаких инновационных методов для того, чтобы заговорить на английском, на самом деле, нет. Важно тренировать этот навык самостоятельно. Чем регулярнее тренировки, тем ощутимее прогресс.

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