От ран скончался бывший московский чиновник, стрелявший по людям с балкона

Минувшей ночью в Москве смертельно ранили при штурме неадекватного стрелка, который принялся стрелять с балкона квартиры по прохожим.

В Москве скончался экс-чиновник мэрии и экс-гендиректор завода «Серп и молот» Дмитрий Павлов, который открыл стрельбу из окна многоэтажки и был ранен при штурме спецназа. Во время этого мужчина получил ранение, хотя также ранил двух прохожих и одного силовика.

Так, виновника стрельбы ранили при задержании, но его успели доставить в больницу. Несмотря на все старания медиков, Павлов скончался. Сейчас силовики опрашивают соседей стрелка, а также ищут его родственников или знакомых.

В квартире Павлова нашли ноотропное вещество и пустые бутылки из-под алкоголя.

Также удалось обнаружить само оружие стрелка – карабин «СКС». По информации журналистов, карабин не был зарегистрирован.

Стрельба в Москве началась в ночь на воскресенье, около 22:00. Очевидцы утверждали, что огонь не прекращался на протяжении 20 минут, а сам виновник был в неадекватном состоянии.

«В ходе задержания он оказал сопротивление и получил ранение. В настоящее время жильцам дома ничего не угрожает. Ранее в результате стрельбы, которую открыл мужчина, пострадали двое прохожих», – утверждают в МВД.

Уточняется, что штурмовая группа СОБРа начала штурм квартиры стрелка на улице Строителей 8 июня, около 01:06 по московскому времени.

Позже в Telegram-каналах Mash и Baza появилась информация, что стрелка идентифицировали как Дмитрия Павлова, который работал генеральным директором завода «Серп и молот», и был так же замруководителя столичного департамента науки и промышленной политики.

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