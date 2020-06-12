В семье Зеленских обнаружен коронавирус. Первую леди изолировали.
Супруга Президента Владимира Зеленского Елена заболела коронавирусом и пребывает на лечении, изолированно от других членов семьи.
Об этом говорится в сообщении Офиса Президента.
«Супруга Президента Украины Елена Зеленская получила положительный результат теста на COVID-19″, – сказано в нем.
При этом она чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов болезни.
«Сейчас Елена Зеленская находится на амбулаторном лечении, изолированно от других членов семьи», – говорится в сообщении.
Обстоятельства ее заражения пока не известны. Проводится эпидемиологическое расследование.
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