Девушка-боец ММА решила продавать свои пикантные фото

Синди Дандуа из Бельгии объявила о создании личной странички на популярном сайте OnlyFans, чтобы публиковать за деньги свои откровенные снимки.

Экономическая выгода от новой деятельности должна компенсировать убытки 35-летней спортсменки от пандемии, сообщает таблоид The Sun.

«Я потеряла тренажерный зал во время этой пандемии. Никакой помощи от нашего правительства не последовало, а все бои были отменены, что в результате оставило меня с большими финансовыми проблемами», – заявила Дандуа.

По ее словам, новый бизнес позволит ей собрать деньги, чтобы заново открыть тренажерный зал и поддержать молодых спортсменов.

На счету Синди 21 поединок в ММА, в которых одержала 16 побед и потерпела пять поражений. В 2017 году она подписала контракт с UFC.

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