Президент Федерации футбола Боливии скончался от коронавируса

Сесар Луис Салинас скончался 19 июля в возрасте 58 лет из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Президент Федерации футбола Боливии (FBF) Сесар Луис Салинас скончался 19 июля в возрасте 58 лет из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

«Вице-президенты и члены исполнительного комитета Федерации футбола Боливии с сожалением сообщают о кончине главы нашей организации Сесара Луиса Салинаса Синки», – говорится в сообщении пресс-службы организации.

9 июля Салинас попал в больницу в столице Боливии Ла-Пасе из-за обострившегося гриппа. Через два дня его тест на COVID-19 дал положительный результат. Вскоре его состояние ухудшилось, и он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Коронавирус также был выявлен у жены Салинаса, однако у нее болезнь протекает бессимптомно.

Салинас возглавлял FBF с 2018 года.

Тэги: футбол, Боливия, коронавирус