В центре Луцка террорист захватил автобус с заложниками – это не учения
По предварительной информации, в автобусе находится неизвестный со взрывчаткой, который удерживает заложников.
В центре Луцка на Театральной площади стоит автобус с заложниками. Об этом сообщает Перший.
По предварительной информации в автобусе находится неизвестный мужчина, который заявляет, что у него есть взрывчатка. Шторы автобуса закрыты.
Территорию Театральной площади окружили спецназовцы. По непроверенной информации, мужчина заявляет, что в Луцке есть еще один автобус с заложниками.
Полицейские утверждают, что это не учения. В автобусе одно из окон разбито. Иногда слышны звуки выстрелов.
Руководитель полиции Волыни Юрий Крошко сообщил, что мужчина захватил автобус с заложниками. Ввели оперативный план Заложник на территории области. Сейчас количество заложников неизвестно и четких требований мужчина не выдвигает. Его личность устанавливают. Известно, что у него есть оружие и взрывчатка.
По словам руководителя полиции, мужчина опубликовал в соцсетях пост с недовольством системой, уточненных требований и претензий злоумышленник не выдвигает. Полицейские ведут переговоры и пытаются ограничить доступ гражданских в центральную часть города.
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