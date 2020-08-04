Шахтер из Танзании нашел драгоценный камень и заработал миллионы долларов

В июне Санинью Лайзер продал два найденых куска танзанита за 3,4 миллиона долларов, а недавно нашел еще один.

В июне Санинью Лайзер продал два найдены куски танзаниты весом 9,2 и 5,8 килограмма каждый и получил за это 3,4 миллиона долларов. А недавно он нашел еще один весом 6,3 килограмма и теперь продал его правительства Танзании за 2 миллиона долларов, сообщает BBC.

Танзанит считается одним из самых редких драгоценных камней на планете и, по оценкам некоторых специалистов, его запасы могут иссякнуть уже примерно через 20 лет.

Единственное известное месторождение танзанита было обнаружено именно в Танзании. Он может быть зеленым, красным, бордовым, но чаще всего – синим.

У Санинью Лайзера четыре жены (в Танзании это разрешено) и более 30 детей.

На заработанные средства он намерен, в частности, построить школу и больницу в своем районе

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