«Антонов» выпустил первый самолет без российских деталей
ГП «Антонов» изготовило планер серийного транспортного самолета Ан-178, в котором впервые нет российских деталей.
«Это первый самолет, собранный без единой российской детали. Нас обвиняют в том, что несколько лет мы не выпускали серийные самолеты. Но с началом военной российской агрессии в 2014 году мы потеряли не только рынок сбыта, но и рынок поставки важных компонентов. Некоторое время заняло импортозамещение и поиск новых поставщиков», – сказал президент компании Александр Лось.
Он уточнил, что на этом типе самолета примерно 2/3 оборудования изготовлены американскими корпорациями, еще треть – отечественными.
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