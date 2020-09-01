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06:28 01 Сентября 2020 Просмотров 11   КомментариевКомментарии

«Антонов» выпустил первый самолет без российских деталей

ГП «Антонов» изготовило планер серийного транспортного самолета Ан-178, в котором впервые нет российских деталей.

«Это первый самолет, собранный без единой российской детали. Нас обвиняют в том, что несколько лет мы не выпускали серийные самолеты. Но с началом военной российской агрессии в 2014 году мы потеряли не только рынок сбыта, но и рынок поставки важных компонентов. Некоторое время заняло импортозамещение и поиск новых поставщиков», – сказал президент компании Александр Лось.

Он уточнил, что на этом типе самолета примерно 2/3 оборудования изготовлены американскими корпорациями, еще треть – отечественными.

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Тэги: самолет, концерн Антонов

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