Депутат белорусского парламента высказался в защиту протестующих
Валерий Воронецкий, депутат Палаты представителей – нижней палаты парламента Беларуси, высказался в защиту протестующих.
Во время встречи с избирателями своего округа (Свислочский №94, Минск) депутат отметил, что «люди имели право возмутиться тем, как были организованы президентские выборы».
«Люди имеют право на мирный протест… К сожалению, вместо того, чтобы с пониманием подойти к этому, выйти на диалог, власти показали силу. Был перейден Рубикон. Та красная линия, за которую переходить было нельзя. Конституция гарантирует нам уважение к нам – гражданам. И категорически не допускает насилия и пыток. Эта страна принадлежит народу. Народ, источник власти, имеет право определять, как жить на этой земле», – сказал депутат.
57-летний Валерий Воронецкий – дипломат, бывший посол Беларуси в Австрии, Хорватии и Словакии. Он известен своими относительно либеральными взглядами и высказываниями.
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