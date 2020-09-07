Блогер рассказала о «свободных мальчиках» Пальчевского

Пальчевский в Киевсовете использует грязные методы запугивания депутатов. Депутаты от ВО «Свобода» помогает Андрею Пальчевскому сорвать выборы в Киевсовет.

Пальчевский в Киевсовете использует грязные методы запугивания депутатов. Депутаты от ВО «Свобода» помогает Андрею Пальчевскому сорвать выборы в Киевсовет.

Как сообщает интернет-издание Новости Украины — From-UA, об этом журналист Анастасия Азарова написала на своей странице в Фейсбук.

Азарова пишет, что ВО «Свобода» знаменита своим депутатом-рейдером Игорем Мирошниченко, который кошмарит вымогательством все стройки Киева. И вот после некоторого затишья, они вновь влипли в скандал, на этот раз связанный с кандидатом в мэры столицы Пальчевским. «Господина Пальчевского представлять не нужно, он знаменит дорогими тестами на ковид, которые продавал ещё в начале карантина в своей частной клинике «Евролаб». По подсчётам специалистов, его кампания только по бордам стоит 12 млн долларов. Вопрос один: кто дал столько денег и какие обязательства он на себя взял?», – рассказывает журналист.

Анастасия Азарова обьясняет ситуацию: «Вновь пригодилась ВО «Свобода». Их всегда используют в низкопробной работе. Вот и сейчас они срывают работу Киевской городской территориальной избирательной комиссии и оказывают давление на ее главу Олега Конопольского. Ну, а полиция в это время – просто наблюдает. Действуют «свободовцы» по заказу и в интересах одного из кандидатов на пост мэра столицы – Андрея Пальчевского».

Журналист пишет, что по информации её источника из Киевской городской территориальной избирательной комиссии, депутаты Киевсовета Юрий Левченко и Святослав Кутняк вместе со своими подельниками из партии «Свобода» пытаются сорвать выборы в Киевсовет.

«Эти беспредельщики беспрепятственно приходят во время работы комиссии. Запугивают, орут «Слава Украине» и всё в том же роде, когда им нужно кого-то покошмарить. Работа комиссии всё-таки была сорвана – её перенесли. Всё это подаётся под соусом защиты прав киевлян от «продажного» главы. Ну, все мы знаем, на что горазды эти мальчики по вызову. Господину Пальчевскому должно быть стыдно, что он использует такие методы», – отмечает она.

Азарова также акцентирует на том, что полиция бездействует, как и обычно это бывает, когда в дело идут «патриоты».

«Сам Левченко и Кутняк известны своими наездами на людей, когда им за это заплатят. Вообще в Киеве идёт грязная игра. Сейчас все методы хороши и их будут использовать похлеще, чем на парламентских. Есть, конечно, и тупенькие методы: нарисовать флаг белорусской оппозиции на Оболонский набережной, как это сделал кандидат от партии УДАР. А классические методы вообще никто не отменял. ЕС подкупает продпакетами от безнаказанности, потому что они не зарегистрованы. А это – беспредел. 30 лет в стране ничего не меняется», – рассказывает она.

Резюмируя, журналист удивляется тому, как известный свое жадностью Пётр Алексеевич, раскошелился на раздачу продпакетов и припускает, что это инициатива его жены, которая идёт в мэры Киева. Азарова также напомнила политикам, что это прямой подкуп избирателей и подпадает под уголовную ответственность за преступление, предусмотренное частью первой статьи 160 УК Украины.

«Но в нашей стране это только на бумаге обозначено, к сожалению. И за такую «мелочь» у нас не наказывают. Можно смело говорить, то ли еще будет. Предвыборная кампания только стартовала, столько интересного уже происходит. Куда же смотрит господин Аваков?25 октября будет весело», – прогнозирует Азарова.