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20:00 19 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Китае учитель убил девочку из-за неправильных ответов

Телесные наказания широко применяются в школах Китая. В одной из провинций даже идет дискуссия о том, чтобы их узаконить.

В КНР учитель математики до смерти избил десятилетнюю девочку, которая дважды неправильно ответила на его вопросы. Об этом в пятницу, 18 сентября, пишет Daily Star.

В статье отмечается, что учитель вел себя очень жестоко – бил школьницу по голове и ставил ее на колени на глазах у ее одноклассников. После того как пытка была окончена, девочка почувствовала себя плохо, и ее в срочном порядке доставили в больницу, однако врачи уже не смогли ей ничем помочь.

Начато расследование, учителя и директора школы отстранили от исполнения обязанностей.

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Тэги: смерть, Китай, школа, учитель, кнр

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