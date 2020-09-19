В Китае учитель убил девочку из-за неправильных ответов
Телесные наказания широко применяются в школах Китая. В одной из провинций даже идет дискуссия о том, чтобы их узаконить.
В КНР учитель математики до смерти избил десятилетнюю девочку, которая дважды неправильно ответила на его вопросы. Об этом в пятницу, 18 сентября, пишет Daily Star.
В статье отмечается, что учитель вел себя очень жестоко – бил школьницу по голове и ставил ее на колени на глазах у ее одноклассников. После того как пытка была окончена, девочка почувствовала себя плохо, и ее в срочном порядке доставили в больницу, однако врачи уже не смогли ей ничем помочь.
Начато расследование, учителя и директора школы отстранили от исполнения обязанностей.
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