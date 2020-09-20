Министр экономики Франции заразился коронавирусом
У министра экономики и финансов Франции Брюно ле Мэра обнаружили коронавирус. Об этом министр сообщил в твиттере.
«Мой тест на COVID-19 оказался положительным. Я немедленно изолировался в своем доме, соблюдая определенные правительством санитарные нормы», – написал ле Мэр.
Он добавил, что не испытывает никаких симптомов, но будет в изоляции в течение семи дней, продолжая выполнять свои обязанности дистанционно.
Франция находится на четвертом месте в мире по количеству активных больных с ковидом – более 340 тысяч. За последние сутки там обнаружили более 13 тысяч новых случаев.
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