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Главная » Мир » Общество
13:24 20 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Министр экономики Франции заразился коронавирусом

У министра экономики и финансов Франции Брюно ле Мэра обнаружили коронавирус. Об этом министр сообщил в твиттере.

«Мой тест на COVID-19 оказался положительным. Я немедленно изолировался в своем доме, соблюдая определенные правительством санитарные нормы», – написал ле Мэр.

Он добавил, что не испытывает никаких симптомов, но будет в изоляции в течение семи дней, продолжая выполнять свои обязанности дистанционно.

Франция находится на четвертом месте в мире по количеству активных больных с ковидом – более 340 тысяч. За последние сутки там обнаружили более 13 тысяч новых случаев.

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Тэги: Франция, коронавирус

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