Церемония вручения Нобелевских премий отменена из-за пандемии

Традиционная церемония вручения Нобелевских премий в Стокгольме с личным участием лауреатов в 2020 году отменена из-за пандемии COVID-19.

«Традиционная церемония вручения Нобелевских премий в Стокгольме и Нобелевский банкет отменены», – говорится в сообщении на сайте Нобелевского комитета.

Лауреаты этого года не получат свои медали и дипломы в концертном зале Стокгольма. Оглашение лауреатов пройдет, как и планировалось, в октябре, но вручение самих премий перенесено на декабрь и будет проходить в телеэфире. А получать свои награды победители смогут в своих странах – либо в шведском посольстве, либо в учреждении, где они работают.

Во время телевизионной церемонии, которая заменит обычный формат мероприятия, будут проводиться онлайн включения из разных стран мира.

«Медали и дипломы на этот раз будут вручаться лауреатам при соблюдении мер безопасности в их родных странах», – подчеркнули организаторы.

Церемонию вручения наград отменили впервые с 1944 года, когда премии не вручали из-за Второй мировой войны. А декабрьский праздничный банкет, знаменующий окончание церемоний награждения, отменен впервые с 1956 года.

«Нынешние обстоятельства при продолжающейся пандемии означают, что это будет уникальный год в истории Нобелевской премии», – указали в Нобелевском комитете.

Тэги: Нобелевская премия, коронавирус