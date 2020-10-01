Кандидатами в мэры Одессы зарегистрировались пять Олегов Филимоновых

Одесская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 29 кандидатов в мэры, причем у пяти из них фамилия Филимонов.

Кандидат в мэры Одессы бывший КВНщик Олег Филимоно



На должность главы города также претендуют: Олег Николаевич Филимонов («Слуга народа»), Олег Викторович Филимонов 1992 года рождения («Зеленые»), Олег Анатольевич Филимонов 1971 года рождения («Студенческая партия Украины»), Олег Викторович Филимонов 1994 года рождения ( «Наша земля») и Олег Викторович Филимонов 1973 года рождения («Стабильность и справедливость»).

Один из кандидатов – Михеил Саакашвили, 1990 года рождения. Кандидат является полным тезкой бывшего главы Одесской областной государственной администрации, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

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