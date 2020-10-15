США «решительно поддерживают» протестующих белорусов, – Помпео

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил о решительной поддержке граждан Беларуси, которые вышли на протесты.

«Мы решительно поддерживаем белорусский народ, который продолжает требовать ответственности для белорусских лидеров из-за подавления демократии», – отметил госсекретарь США.

Помпео напомнил, что США вместе с Европейским Союзом и Канадой ввели санкции против лиц, ответственных за фальсификацию выборов и разгон мирных акций в Беларуси.

Госсекретарь также требует немедленного освобождения гражданина США Виталия Шклярова, который сейчас находится в СИЗО КГБ.

Шкляров – политтехнолог, работавший, в частности, в избирательных кампаниях кандидатов в президенты США Барака Обамы и Берни Сандерса. Он является уроженцем Гомеля. Получил высшее образование в Европе, переехал в США и там получил американский паспорт. Шкляров был арестован в Беларуси накануне президентских выборов, сейчас он находится под стражей.

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