США «решительно поддерживают» протестующих белорусов, – Помпео
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил о решительной поддержке граждан Беларуси, которые вышли на протесты.
«Мы решительно поддерживаем белорусский народ, который продолжает требовать ответственности для белорусских лидеров из-за подавления демократии», – отметил госсекретарь США.
Помпео напомнил, что США вместе с Европейским Союзом и Канадой ввели санкции против лиц, ответственных за фальсификацию выборов и разгон мирных акций в Беларуси.
Госсекретарь также требует немедленного освобождения гражданина США Виталия Шклярова, который сейчас находится в СИЗО КГБ.
Шкляров – политтехнолог, работавший, в частности, в избирательных кампаниях кандидатов в президенты США Барака Обамы и Берни Сандерса. Он является уроженцем Гомеля. Получил высшее образование в Европе, переехал в США и там получил американский паспорт. Шкляров был арестован в Беларуси накануне президентских выборов, сейчас он находится под стражей.
Новости по теме
Соединённые Штаты «в ближайшие дни» введут санкции против лиц из окружения Александра Лукашенко и, возможно, другие санкционные меры.
Соединенные Штаты Америки считают, что власти Беларуси следует воздержаться от применения силы против участников акций протеста.
Соединенные Штаты Америки и Беларусь решили восстановить диппредставительства на уровне послов после 11-летнего перерыва.