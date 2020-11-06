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Главная » Мир » Общество
14:49 06 Ноября 2020 Просмотров 12   КомментариевКомментарии

Умер Михаил Жванецкий

Гениальному сатирику было 86 лет.

В начале октября этого года  стало известно, что Михаил Жванецкий завершил концертную деятельность из-за возраста и потери работоспособности.

Народный артист России и Украины Михаил Жванецкий родился в Одессе 6 марта 1934 года. В 60-х работал в Ленинградском театре миниатюр под руководством Аркадия Райкина. За это время он написал более 300 миниатюр и монологов для актеров Романа Карцева и Виктора Ильченко, с которыми в 1970 году открыл в Одессе Театр миниатюр при филармонии. В 1988 году создал Московский театр миниатюр.

Помощник Михаила Михайловича,  Олег Сташкевич, поделился новостью об утрате российским СМИ с ссылкой на близких писателя. Причины смерти  он не назвал.

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Тэги: Михаил Жванецкий

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