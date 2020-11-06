Умер Михаил Жванецкий
Гениальному сатирику было 86 лет.
В начале октября этого года стало известно, что Михаил Жванецкий завершил концертную деятельность из-за возраста и потери работоспособности.
Народный артист России и Украины Михаил Жванецкий родился в Одессе 6 марта 1934 года. В 60-х работал в Ленинградском театре миниатюр под руководством Аркадия Райкина. За это время он написал более 300 миниатюр и монологов для актеров Романа Карцева и Виктора Ильченко, с которыми в 1970 году открыл в Одессе Театр миниатюр при филармонии. В 1988 году создал Московский театр миниатюр.
Помощник Михаила Михайловича, Олег Сташкевич, поделился новостью об утрате российским СМИ с ссылкой на близких писателя. Причины смерти он не назвал.
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Премия будет присуждаться ежегодно за лучший рассказ (новеллу) на русском языке и не устанавливает для авторов ограничений по возрасту, гражданству, месту жительства.