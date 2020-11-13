Путин попросил у Макрона помощи в производстве вакцины от коронавируса

В ходе телефонного разговора 7 ноября Путин сказал, что необходимо наладить сотрудничество между российскими структурами и парижским институтом Пастера.

Президент РФ Владимир Путин попросил у президента Франции Эмманюэля Макрона помощи в производстве российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом пишет французское издание Challenges со ссылкой на дипломатический источник. По информации издания, в ходе телефонного разговора 7 ноября Путин сказал, что необходимо наладить сотрудничество между российскими структурами и парижским институтом Пастера для производства препарата.

Макрон попросил российского президента дать ему время для ответа, чтобы обсудить этот вопрос с учеными. По словам собеседника издания, российская сторона уже несколько недель предлагает совместную работу над производством вакцины от COVID-19. «Это отражает их главную слабость: отсутствие производственных мощностей», – считает источник.

О телефонном разговоре между президентами России и Франции, в ходе которого обсуждалось налаживание связей российских производителей с Институтом Пастера, 7 ноября сообщал сайт Кремля.

По данным The Bell, вопреки обещаниям чиновников, что в России до конца года начнется массовая вакцинация населения, ни один производитель вакцины не готов ее обеспечить. Основная проблема заключается в том, что для массового производства вакцины нужно наладить процесс ее создания в биореакторах большого объема, с чем возникли сложности.

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