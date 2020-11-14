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Главная » Украина » Общество
15:34 14 Ноября 2020 Просмотров 2   КомментариевКомментарии

Украина намерена закупить американскую COVID-вакцину Pfizer

Переговоры о закупке вакцины Pfizer находятся на стадии подписания договоров. Также идут переговоры с другими производителями.

Украина договаривается с американской компанией Pfizer о поставках вакцины от коронавируса, вскоре может быть подписано соглашение, заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире шоу Свобода слова Савика Шустера.

Он отметил, что Минздрав также контактирует со всеми производителями вакцины, которые проходят завершающий этап клинических исследований.

«Кроме инициативы COVAX, к которой мы уже подсоединены, мы ведем переговоры и уже фактически на стадии подписания договоров с Pfizer, с другой американской компанией Moderna, компанией Sinovac, компанией Синофарм», – рассказал Степанов.

Ранее в компании Pfizer заявляли, что их COVID-вакцина показала более 90% эффективности.

При этом сообщалось, что выход на рынок COVID-вакцины от BioNTech и Pfizer откладывается по техническим причинам.

Несмотря на это, на вакцину Pfizer-BioNTech уже оформлено 600 млн заказов.

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Тэги: вакцина от ковид

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