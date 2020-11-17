Джокович в шестой раз стал первой ракеткой мира

Сербский теннисист Новак Джокович официально признан первой ракеткой мира по итогам сезона, сообщает пресс-служба ATP.

Став в шестой раз первой ракеткой мира по итогам года, Джокович повторил рекорд американца Пита Сампраса, которому удалось подобное в период с 1993 по 1998 годы.

33-летний Джокович становился лучшим по итогам сезона в 2011, 2012, 2014, 2015 и 2018 годах.

Тэги: теннис, Новак Джокович