Джокович в шестой раз стал первой ракеткой мира
Сербский теннисист Новак Джокович официально признан первой ракеткой мира по итогам сезона, сообщает пресс-служба ATP.
Став в шестой раз первой ракеткой мира по итогам года, Джокович повторил рекорд американца Пита Сампраса, которому удалось подобное в период с 1993 по 1998 годы.
33-летний Джокович становился лучшим по итогам сезона в 2011, 2012, 2014, 2015 и 2018 годах.
Новости по теме
Раздосадованный Джокович проигнорировал обязательную пресс-конференцию и покинул место проведения соревнований на машине.
Серб Новак Джокович со счетом 1:6, 6:3, 6:4 обыграл Милоша Раонича из Канады в финальном матче турнира серии «Maстерс» в Нью-Йорке.
Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович объявил, что заразился коронавирусом на организованном им турнире Adria Tour.