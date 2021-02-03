В России задержано более 1400 человек после приговора Навальному
Штаб Алексея Навального призвал всех выйти на Манежную площадь в центре столицы – в знак протеста против отправки Навального в колонию.
В центре Москвы поздно вечером произошли столкновения между манифестантами и полицией. Задержаны 1145 человек, пришедших выразить несогласие с осуждением Алексея Навального на три с половиной года лишения свободы в колонии.
В Петербурге – 246 задержанных. Полиция производила задержания в Ижевске , Омске, Челябинске , Уфе, Кирове, Чебоксарах, Мытищах, Краснодаре.
Общее число задержанных в России после вынесения приговора Навальному, 1408.
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