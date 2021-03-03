Как выбрать правильную кабеленесущую систему

При создании крупных электрических систем в больших коммерческих зданиях используется много проводов разного формата.

При создании крупных электрических систем в больших коммерческих зданиях используется много проводов разного формата. Чтобы все они были аккуратно уложены и во время эксплуатации не возникало проблем, используют специальные несущие системы. В них провода надежно фиксируются к металлическим профилям, где защищаются от механических повреждений.

Выбор кабеленесущей системы – основной этап проектирования инженерной системы, от которого зависит способ монтажа кабелей и затраты времени и финансов.

По словам специалистов компании “Кабель-Инвест”, сегодня для этого используются кабельные лотки и металлорукава. Рассмотрим далее несколько советов, как их выбирать.

Подбираем тип несущей системы под вид кабеля

Варианты несущих систем определяются исходя из условий их крепления в помещении того, какой вид кабеля будет прокладываться. Если разобрать типы кабельных лотков, то зависимость будет следующая:

● кабельрост (лестничный тип) идеально подходит для силовых линий с большим поперечным сечением. Форм-фактор кабельроста обеспечивает поддержку кабеля по всей длине линии, что исключает провисания и позволяет надежно зафиксировать провода;

● проволочные лотки подойдут для легкого силового кабеля или прокладки телекоммуникационных и управляющих линий. Они недорогие и используются в перекрытиях и фальшполах, что удобно для организации связи и систем управления;

● перфорированные лотки – универсальное решение практически для любых кабельных систем.

Эксперты рекомендуют металлорукав для единичной прокладки силовых линий и формирования ответвлений от основных магистралей проводов.

Каждая из несущих систем имеет собственную размерную сетку и производится из разного металла. Обычно используется листы оцинкованной или нержавеющей стали, из которых формируется изделие нужной формы.

Чтобы определить, какие нужны ширина и глубина кабельного лотка или диаметр металлорукава, вычисляем объем коммуникаций, которые будут в них проложены.

Рассчитываем объем прокладываемых коммуникаций

Объем кабельного лотка рассчитывается по формуле (2r)², где r – радиус кабеля. Провода в лотке должны быть уложены свободно, чтобы к ним был простой доступ в случае необходимости.

Для силовых линий обычно используют плоские и широкие лотки, в которых провода можно разместить максимально свободно. Это обеспечит необходимый уровень электробезопасности и исключит перегрев кабелей от соседних линий.

Телекоммуникационные и сигнальные провода можно прокладывать плотной группой, для этого используют глубокие, но не широкие лотки.

В металлорукаве прокладывается только один провод, поэтому его диаметр должен быть на единицу больше диаметра того кабеля, который будет внутри.

Оба вариант кабеленесущих систем активно используются как по отдельности, так и в тандеме.

Если планируется монтировать большой объем коммуникаций – для центральных трасс выгоднее использовать лотки и кабельросты. А безопасное подключение к оборудованию легче реализовать с помощью металлорукавов.