Украинские шпажисты завоевали путевку на Олимпиаду в Токио
Мужская сборная Украины по фехтованию на шпагах вышла в финал этапа Кубка мира, который проходит в российской Казани.
Мужская сборная Украины по фехтованию на шпагах в составе Богдана Никишина, Романа Свичкаря, Игоря Рейзлина и Анатолия Герея вышла в финал этапа Кубка мира, который проходит в российской Казани.
В первый день двухдневного командного турнира команда прошла Швецию 45:20 и Израиль 45:43, а уже во второй день переиграла Японию 29:25 и Китай 39:26.
В финале наши шпажисты сегодня будут противостоять Италии.
Благодаря выходу в финал мужская сборная Украины по фехтованию на шпагах гарантировала себе путевку на Олимпийские игры в Токио.
Новости по теме
Шпажист Игорь Рейзлин выиграл золотую медаль на этапе Кубка мира 2021 по фехтованию, который проходит в Казани.
В Будапеште завершился этап Кубка мира по фехтованию на саблях. По его итогам женская сборная Украины заняла лишь 8-е место.
Олимпийская чемпионка украинка Ольга Харлан в пятый раз в карьере стала победительницей мирового рейтинга FIE, завершив сезон на первой строчке.