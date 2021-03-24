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04:54 24 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украинские шпажисты завоевали путевку на Олимпиаду в Токио

Мужская сборная Украины по фехтованию на шпагах вышла в финал этапа Кубка мира, который проходит в российской Казани.

Мужская сборная Украины по фехтованию на шпагах в составе Богдана Никишина, Романа Свичкаря, Игоря Рейзлина и Анатолия Герея вышла в финал этапа Кубка мира, который проходит в российской Казани.

В первый день двухдневного командного турнира команда прошла Швецию 45:20 и Израиль 45:43, а уже во второй день переиграла Японию 29:25 и Китай 39:26.

В финале наши шпажисты сегодня будут противостоять Италии.

Благодаря выходу в финал мужская сборная Украины по фехтованию на шпагах гарантировала себе путевку на Олимпийские игры в Токио.

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Тэги: фехтование
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