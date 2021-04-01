Президент «Укрпрофтура» наладил схемы по «распилу» профсоюзных активов, – СМИ

Президент правления ЧАО «Укрпрофтур» Сергей Стрелец организовал схемы, по которым госбюджет недополучает внушительные суммы, а профсоюзное имущество теряется или разворовывается.

Президент правления ЧАО «Укрпрофтур» Сергей Стрелец организовал схемы, по которым госбюджет недополучает внушительные суммы, а профсоюзное имущество теряется или разворовывается. Речь об этом идёт в статье «Туризм на распил или как «зарабатывают» на профсоюзном имуществе в «Укрпрофтур», опубликованной на портале «Антикор».

«В ЧАО «Укрпрофтур» происходит «профсоюзная вакханалия» под руководством президента правления Стрельца Сергея Николаевича. Так за ширмой под названием ЧАО, как стало известно, он развернул солидный «закулисный» бизнес, где за взятки внушительных размеров активы ЧАО переводятся между предприятиями общества, разбросанными по всей стране. В процессе манипуляций с имуществом то и дело периодически «теряются» активы, которые после успешно монетизируются на стороне», – говорится в публикации.

Одной их схем, организованной С.Стрельцом, являются махинации с отчуждением зданий, что видно на примере гостиничного комплекса «Турист».

«Решением от 23 мая 2017 года было отчуждено ряд объектов, принадлежащих «Туристу»: помещение площадью 818 кв. м, здание 639 кв, м, и еще одно на 615 кв. м. Однако в процессе площадь объектов на документах была подправлена и часть помещений попросту были «списаны». Более того, как стало известно, во время оценки стоимости имущества Стрелец давал указание обеспечить искусственное понижение рыночной цены объектов. Разница между фактической и установленной экспертам ценой ушла в карман управленца», – подчёркивается в статье.

Автор отмечет, что президент «Укрпрофтура» ведёт роскошную жизнь, несопоставимую со своей зарплатой.

«Три люксовых авто, три люксовых квартиры в столице и собственный коттедж на озере Свитязь – одном из самых красивых озер Украины, – имущество, которым располагает господин Стрелец, едва ли можно прибрести даже на президентскую зарплату в «Укрпрофтуре». Стоит заметить, что на банковской выписке господина Стрельца также зафиксировано ежемесячные поступление немалых сумм денег», – подчеркнул он.

При этом автор добавил: «В результате схем Стрельца, а частности, сговора правления с экспертами-оценщиками, госказна теряет солидные суммы налоговых поступлений, не говоря уже об «утерянном» когда-то народном имуществе. А профсоюзное движение уже давно сменило «форму собственности», отгородившись от государства и от народа бюрократической макулатурой и «личными договорённостями», за которые расплачиваются долей в одном масштабном дерибане того, что ранее принадлежало народу. А Сергей Стрелец – это лишь один из «винтиков» системы», – подытожил он.