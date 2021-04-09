Украинец Евгений Пуля хочет покорить США стартапом по нейроинтерфейсу

В Украине в ближайшем будущем может появится свой Илон Маск

Воодушевленный творчеством историка и писателя Юваля Ной Харари, молодой финансовый предприниматель Евгений Пуля, работает на стартапом по нейроинтерфейсу.

Как сообщал украинец в интервью журналистам, эта технология позволяет человеку взаимодействовать с внешним миром на основе регистрации электрической активности мозга — электроэнцефалограммы.

Нейроинтерфейс, он же «мозг-компьютер», — это система для обмена информации между мозгом человека и электронным устройством. Ключевая особенность состоит в том, что он позволяет подключиться к мозгу напрямую.

«Нужно прислушиваться к себе и заниматься тем делом, которое нравится и восхищает. На данном этапе я посвящаю также много времени новому проекту по нейроинтерфейсу (BCI: Brain-Computer Interface). Еще в 1998 году был внедрен первый нейроинтерфейс в мозг пациента, который, думая или представляя движения рук, управлял курсором на экране компьютера», – рассказал украинец.

Также, Пуля известен в финансовом мире, как создатель международной платежной системы MOSST Reader. Создав компанию в 2017 году, киевлянин продал ее топ-менеджеру швейцарского банка CBH (Compagnie Bancaire Helvétique) Саймон Бенхаму. Работу над проектом продолжила украинская команда, которая будет внедрять проекты на европейском рынке.

Кроме IT-сферы и финансового сектора, Евгений Пуля намерен развивать агробизнес, как одну из самых перспективных отраслей экономики Украины.

«Многие мои друзья занимаются этим бизнесом, поэтому я из первых уст достоверно знаю об успешности и больших возможностях, которые может принести это направление. Детально проанализировав все «за» и «против», я принял решение развивать аграрное направление», — сообщил Евгений Пуля.

Венчурные инвесторы пророчат агротехнологиям большое будущее, поэтому инвестировать в сферу выгодно. Многие украинские фермеры активно используют в работе агро-IT стартапы, а именно точное земледелие, системы мониторинга, системы управления производством, роботизация и автоматизация процессов.