Американский разведывательный беспилотник совершил полет над Украиной
Беспилотник летал у побережья оккупированного полуострова Крым, а затем работал над Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областями.
На протяжении всего дня вчера, 17 апреля, в небе над Украиной совершил полет стратегический разведывательный беспилотник Военно-воздушных сил США RQ-4 Global Hawk. Полет БПЛА можно было наблюдать в Flightradar24. Беспилотник вылетел из средиземноморской базы ВВС США и совершил длительный полет над воздушным пространством Грузии и Украины.
В Украине американский беспилотник летал у побережья оккупированного полуострова Крым, а затем работал над Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областями. БПЛА зашел на несколько кругов над северо-восточной частью Запорожской области.
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