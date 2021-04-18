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10:30 18 Апреля 2021 Просмотров 366   КомментариевКомментарии

Американский разведывательный беспилотник совершил полет над Украиной

Беспилотник летал у побережья оккупированного полуострова Крым, а затем работал над Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областями.

На протяжении всего дня вчера, 17 апреля,  в небе над Украиной совершил полет стратегический разведывательный беспилотник Военно-воздушных сил США RQ-4 Global Hawk. Полет БПЛА можно было наблюдать в Flightradar24. Беспилотник вылетел из средиземноморской базы ВВС США и совершил длительный полет над воздушным пространством Грузии и Украины.

В Украине американский беспилотник летал у побережья оккупированного полуострова Крым, а затем работал над Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областями. БПЛА зашел на несколько кругов над северо-восточной частью Запорожской области.

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Тэги: Американский разведывательный беспилотник
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